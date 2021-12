Svolta sul caso Bortuzzo, il pg della Cassazione vuole riaprire il processo sul «raid punitivo»

Il procuratore generale della Cassazione, nel corso dell’udienza in corso stamattina presso la Suprema Corte, ha chiesto di aprire il processo ai due imputati, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che erano stati condannati a 14 anni e 8 mesi per il ferimento di Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore, vittima di una sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 febbraio del 2019 alla periferia di Roma, al culmine di una rissa alla quale Bortuzzo non aveva nemmeno partecipato. Secondo il Pg, così come richiesto dalle difese di Marinelli e Bazzano, c’è la necessità di rivalutare la premeditazione del tentato omicidio ai danni di Bortuzzo, rimasto poi sulla sedia a rotelle per un proiettile alla schiena.

Foto in copertina: ANSA/FLAVIO LO SCALZO

