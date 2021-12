Vaccini per i bambini, – Il video

Non ci sono solo rischi che i bambini possano contrarre forme gravi di Covid 19, ma secondo il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il pericolo per gli under 12 è di soffrire dei sintomi del Long Covid una volta contagiatisi. Locatelli ha parlato di evidenze emerse in diversi studi raccolti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), secondo cui per esempio ogni 10.000 casi sintomatici pediatrici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in intensiva e 1 decesso. In età pediatrica, inoltre, il Covid si può manifestare con sindrome infiammatoria multisistemica: Il 45% dei casi sono diagnosticati tra 5 e 11 anni, e il 70% può richiedere terapia intensiva. «Dobbiamo salutare con gioia il fatto che le famiglie italiane possano usufruire dell’opportunità di vaccinare i più piccoli», ha detto il medico. Le somministrazioni del farmaco, inoltre, hanno vantaggi pratici oltre che sanitari: «Rendono possibile garantire la frequenza scolastica, la didattica in presenza e le altre attività ludico-ricreative molto importanti per un adeguato sviluppo psichico».

I pediatri: «250mila bambini contagiati»

A confermare l’utilità del vaccino per i più piccoli anche la Società Italiana di Pediatria (Sip). «Accogliamo con entusiasmo l’opportunità di vaccinare i bambini per fattori sanitari, psicologici e sociali», ha detto la presidente Annamaria Staiano, «va sottolineato che innanzitutto abbiamo visto un aumento significativo dell’incidenza, arrivata nelle ultime settimane a 250 casi su 100mila persone, con un aumento significativo rispetto a altre fasce d’età, inclusa la over 12 in cui la maggior parte dei ragazzi è stata vaccinata». Sip riporta il dato di 250mila bambini contagiati da Covid-19 in Italia: 1.450 i ricoveri legati al virus, 36 in intensiva e 10 decessi. «Con la pandemia abbiamo visto anche un aumento significativo di disturbi psichiatrici, da ansia e depressione fino a casi di autolesionismo o atteggiamento ossessivo compulsivo, fino all’aumento di suicidio o tentato suicidio», ha continuato Staiano, parlando di «un enorme disagio sociale che va prevenuto, insieme ai fattori strettamente medici».

Gli hub vaccinali pediatrici

Nel frattempo le regioni organizzano il piano di vaccinazione pediatrica con hub pensati esclusivamente per accogliere i più piccoli. «Abbiamo allestito centri vaccinali appositamente per l’età pediatrica, le dosi stanno cominciando ad arrivare e tutto procede secondo il cronoprogramma», ha dichiarato l’assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato. «Abbiamo deciso di partire subito senza perdere tempo e oggi il reclutamento è stato è stato curato dai pediatri considerando i bambini più fragili». Le prime somministrazioni nel Lazio partiranno nel pomeriggio di oggi, 15 dicembre, all’Istituto “Spallanzani” di Roma «e negli altri hub de territorio». L’organizzazione prevederà anche la presenza di clown, percorsi di gioco e animazione che accoglierà i bambini. Intanto in Abruzzo si contato le prime 71mila prenotazioni per la fascia dai 5 agli 11 anni, la Sardegna ha appena ricevuto una fornitura di 36mila dosi da destinare alla campagna vaccinale pediatrica.

Immagine di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI

Leggi anche: