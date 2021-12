Tragedia in Australia, si ribalta un castello gonfiabile per il vento: morti 4 bambini caduti da 10 metri

Quattro bambini, due maschi e due femmine, sono morti mentre diversi altri sono feriti in modo grave a Devonrport, in Australia, dopo che un castello gonfiabile è esploso durante una festa di fine anno. Secondo le prime stime della polizia dello stato della Tasmania: «Almeno altri quattro bambini sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi». Il castello gonfiabile si sarebbe sollevato per una raffica di vento che ha fatto cadere i bambini per terra. I piccoli sono precipitati da un’altezza di 10 metri. L’incidente è avvenuto nelle ore mattutine in una scuola elementare di Hillcrest.

Leggi anche: