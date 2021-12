Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 26.109 in un giorno. In crescita le terapie intensive, 123 i morti

I nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva sono stati 101 (ieri 84). Crescono i ricoveri anche in area medica. I tamponi elaborati nelle ultime 24 ore sono stati 718.281

Il bollettino del 16 dicembre 2021

Secondo i dati di oggi, 16 dicembre, contenuti nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 26.109 nuovi casi di Coronavirus (ieri 23.195) e 123 morti, contro i 129 di ieri, e i 120 segnalati due giorni fa. Le persone attualmente positive al virus sono 317.930, in aumento rispetto a ieri quando erano 305.653. Da inizio emergenza, il numero totale di casi di contagio registrati in Italia si attesta a 5.308.180 unità, mentre i morti per Covid sono 135.301 da inizio pandemia.

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 16 dicembre 2021

La situazione negli ospedali

Guardando alla situazione ospedaliera, sono 7.338 i pazienti ricoverati per Covid nei reparti in area non critica (+29 rispetto a ieri, quando erano 7.309). Al contempo, a fronte di +101 nuovi ingressi giornalieri (ieri +84), il numero di pazienti ricoverati nelle aree intensive del paese è pari a 917 unità (+47, rispetto a 24 ore fa, quando erano 870). Le persone attualmente positive al virus che si trovano in isolamento domiciliare sono 309.675 (ieri 297.474). Da inizio pandemia, sono 4.854.949 le persone guarite dal Covid: nelle ultime 24 ore il numero è aumentato grazie a 13.704 nuove negativizzazioni.

Tamponi e tasso di positività

I dati odierni arrivano a fronte di 718.281 test elaborati (ieri 634.638), per un totale di 128.435.536 test processati da inizio emergenza. Il tasso di positività si attesta oggi al 3,6%, stabile rispetto a ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

