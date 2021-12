Coronavirus, impennata di nuovi contagi: 23.195 in un giorno. Il tasso di positività schizza al 3,7%, 129 i morti

Crescono i ricoveri sia in area non critica (+146 rispetto a ieri), sia quelli in terapia intensiva (+7 rispetto a 24 ore fa). Sono 634.638 i test analizzati nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 15 dicembre 2021

Era dallo scorso 1 aprile che in Italia non si superava la soglia dei 23mila nuovi casi di Coronavirus giornalieri, quando nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile se ne contavano 23.649. E oggi, 15 dicembre, i nuovi casi di contagio sono tornati a crescere. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono infatti 23.195 (ieri 20.677), mentre i decessi segnalati oggi sono 129 (ieri 120, mentre due giorni fa erano stati 98). Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 305.653 persone, in aumento rispetto a ieri, quando erano 297.394. Il numero totale di morti per Covid si attesta a quota 135.178 decessi, mentre il numero totale di casi individuati in Italia da inizio pandemia sale a quota 5.282.076.

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 15 dicembre 2021

La situazione negli ospedali

Sul fronte della pressione ospedaliera, il numero di persone attualmente ricoverate in area non critica con sintomatologia è pari a 7.309 pazienti (+146, ieri erano 7.163). Guardando invece alle terapie intensive, a fronte di +84 nuovi ingressi giornalieri (ieri 93), i pazienti attualmente ricoverati in gravi condizioni in Italia sono 870 (+7, ieri 863).I guariti dal Sars-CoV-2 nelle ultime 24 ore sono stati 14.802 (ieri 13.908), per un totale di 4.841.245 guariti da inizio emergenza. I postivi al virus che si trovano di isolamento domiciliare sono 297.474 (ieri 289.368).

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività sale dell’1,0%, passando dal 2,7% di ieri al 3,7% di odierno. I dati di oggi, 15 dicembre, arrivano a fronte di 634.638 tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 776.563), per un totale di 127.717.255 test effettuati da inizio emergenza.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

