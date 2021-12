Coronavirus, 20.677 nuovi casi e 120 decessi in un giorno. Tasso di positività al 2,7%

Le persone positive al virus che nell’ultima giornata hanno fatto ingresso in terapia intensiva sono 93 (ieri 60). Salgono a 7.163 i ricoverati in area medica

Il bollettino del 14 dicembre 2021

Oggi, 14 dicembre, il numero di persone contagiate da Covid-19 sono +20.677. Il dato è in forte aumento rispetto a quello di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 12.712. Il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute riporta un numero di attualmente positivi in crescita: 297.394 contro i 290.757 del precedente monitoraggio. Anche per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore si segnala un forte balzo: 120 nuove vittime legate al virus contro le 98 di ieri, 66 due giorni fa. Un dato simile di decessi non si verificava dallo scorso 28 maggio (126). L’ultimo picco invece si era registrato il 10 dicembre scorso quando le vittime hanno raggiunto quota 118. Il totale di morti da inizio emergenza arriva così a quota 135.049.

La situazione negli ospedali

Le persone positive al virus che nelle ultime 24 ore hanno fatto ingresso in terapia intensiva sono 93. In crescita rispetto a ieri, quando erano state 60. Il totale dei ricoverati in rianimazione è di 863 pazienti (856 ieri). Anche il fronte dei ricoveri ordinari registra una curva in salita: gli ospedalizzati in area medica sono attualmente 7.163 contro i 6.951 di ieri. Crescono anche le persone in isolamento domiciliare: da 282.950 del 13 dicembre ai 289.368 di oggi.

Tamponi e tasso di positività

I tamponi molecolari e antigenici rapidi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 776.563. Il tracciamento, fondamentale per la prevenzione di cluster e diffusione del virus, appare in crescita: ieri i test eseguiti erano stati 313.536. Il tasso di positività invece diminuisce: oggi è al 2,7%%, ieri al 4,1%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

