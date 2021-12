Nuovo picco di contagi nel Regno Unito: sono oltre 93 mila in 24 ore

Contagi fuori controllo nel Regno Unito. Per il terzo giorno consecutivo, sul territorio si è registrato un record assoluto di nuovi positivi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 93.045 i casi tracciati: ieri, 16 dicembre, se ne erano registrati 88.376, mentre il 15 dicembre i casi avevano toccato i 78.610. Sono quasi raddoppiati i contagi giornalieri da variante Omicron, che oggi sono 3.201, per un totale di 14.909. I decessi legati al Covid-19 segnalati oggi sono 111, mentre i ricoveri sono 7.611, di cui 875 in terapia intensiva. Con la quarta ondata in corso spinta da Omicron, il sistema sanitario britannico rischia una nuova grave emergenza. Solo oggi è emerso che sono a rischio cancellazione oltre 100mila interventi chirurgici fino a febbraio 2022, secondo uno studio dell’Università di Birmingham pubblicato su Lancet.

Immagine di copertina: EPA/NEIL HALL

