Gli ultras del Milan arrestati per un traffico di droga dal Marocco e dal Sudamerica

Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo

Ci sono anche i nomi di alcuni ultras del Milan nell’indagine della procura di Milano su un traffico di droga che partiva dal Marocco e dal Sudamerica. Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. In corso anche numerose perquisizioni in abitazioni riconducibili agli indagati nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza.

Leggi anche: