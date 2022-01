Perché Milan-Spezia non sarà ripetuta, anche se l’arbitro Serra ha ammesso l’errore

Dopo le polemiche dovute all’errore arbitrale durante Milan-Spezia, diversi tifosi rossoneri si sono chiesti se è possibile ripetere la gara, ma in questo senso la risposta è negativa. Il gol annullato dall’arbitro Marco Serra a Messias avrebbe portato i rossoneri sul 2-1, ma la decisione di fermare l’azione per un fallo avvenuto su Rebic al limite dell’area di rigore, nella stessa azione che ha portato al tiro in porta del brasiliano, ha giocato un ruolo decisivo sull’esito finale, che ha condannato i rossoneri alla sconfitta dopo il gol dell’1-2 degli ospiti arrivato al 96′. La scelta dell’arbitro di far proseguire il gioco nonostante il fallo ai danni della squadra che sta facendo l’azione, rientra nelle facoltà del direttore di gara, nonostante quest’ultimo al termine della partita si sia scusato per l’errore. Neanche il Var è potuto intervenire in questo caso, perché la vicenda non rientra nella casistica stabilita dal protocollo. Si tratta di un errore che vale lo spreco di una grande occasione per il Milan di riconquistare il primato in classifica ai danni dell’Inter, perché il gol annullato a Messias avrebbe portato i rossoneri in vantaggio, ma la decisione dell’arbitro è stata fatale per i rossoneri.

Il ricorso del Codacons

Il regolamento attualmente in vigore prevede la ripetizione della gara nel caso in cui l’arbitro dovesse ammettere il suo errore all’interno del rapporto di gara, ma essendo questo un errore di interpretazione, il direttore di gara aveva la facoltà di fischiare il fallo. Per il momento il Milan non ha presentato ricorso sulla gara andata in scena ieri, ma il Codacons si sta muovendo per fare una richiesta formale alla Figc. Marco Donzelli, presidente Nazionale del Codacons, ha fatto ulteriore chiarezza su quanto accaduto in campo ieri: «Si tratta, senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso, certamente commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri, i quali, Rebic tra tutti, hanno dimostrato enorme sportività nei suoi confronti, ma che purtroppo ha finito con il condizionare enormemente la partita». Donzelli ha anche ribadito la pesantezza di tale errore, dato che il Milan è in piena lotta per lo Scudetto: «Chiederemo alla F.I.G.C. formalmente la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva e dei tifosi, i quali hanno diritto ad assistere ad uno spettacolo sportivo esente da errori tecnici».

Immagine di copertina: Ansa

