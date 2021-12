I 308 medici che lavoravano senza vaccino scoperti dai Nas

I carabinieri dei Nas hanno scoperto 308 tra medici e operatori sanitari che andavano al lavoro senza essere vaccinati come impone l’obbligo per i sanitari. 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure professionali sono stati segnalati alle procure perché ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione. E questo per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività nonostante fossero oggetto di provvedimenti di sospensione. Sono state eseguite anche chiusure e sequestri di 6 studi medici e dentistici nonché di 2 farmacie, al cui interno svolgevano l’attività professionisti già sospesi. Sequestrati anche farmaci e dispositivi utilizzati nel corso di attività e pratiche mediche da parte di persone che non avevano titolo alla loro detenzione ed impiego. Le operazioni hanno riguardato in particolare Piemonte, Sicilia, Trentino, Emilia-Romagna, Veneto e Campania.



