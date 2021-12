Coronavirus, ancora record di contagi: +50.599 in 24 ore. Il tasso di positività sale al 5,4%. I morti sono 141

Non si arrestano gli ingressi di pazienti Covid nelle strutture ospedaliere: 15 terapie intensive e 90 ricoveri in più occupati il giorno della vigilia di Natale

Il bollettino del 24 dicembre 2021

Dopo il record di 44.595 contagi registrato ieri, 23 dicembre, il numero di nuovi casi di Coronavirus è salito ancora: sono 50.599 le nuove infezioni registrate. Complessivamente, da quando la pandemia ha coinvolto l’Italia, i contagi individuati nel Paese sono stati 5.567.644. Per quanto riguarda i decessi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute del 24 dicembre segnala un totale di 136.386 vittime raggiunte. Nelle ultime 24 ore, sono morte 141 persone, mentre il giorno precedente erano deceduti 168 pazienti affetti da Covid-19.

La situazione negli ospedali

Al momento, delle 460.674 persone con un’infezione in corso, 8.812 sono ricoverate con sintomi meno gravi (ieri erano 8.722). In terapia intensiva, invece, si trovano 1.038 pazienti (ieri erano 1.023). Nelle ultime 24 ore, hanno fatto ingresso in rianimazione 102 pazienti, più dei 93 nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati il giorno precedente.

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati esaminati 929.775 tamponi, cifra più alta dei 901.450 test analizzati ieri. Il numero dei tamponi eseguiti da febbraio 2020 ad oggi ammonta a 134.168.351. Il tasso di positività è passato dal 4,9% del giorno precedente al 5,4% odierno.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

