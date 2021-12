Sistema tamponi in tilt, lo sfogo di Figliuolo: «Se fate la fila per il Black Friday, potete farla anche per i test» – Il video

«Bisogna avere tanta pazienza. Molto spesso i cittadini fanno file e file ai Black Friday per acquistare il capo griffato. Giusta la critica, giusto lamentarsi, perché vorremmo vivere in un Paese perfetto, però c’è gente che da due anni tira tutti i giorni, se si è preso un po’ di pausa, anche il commissario se ne fa una ragione». Così Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, ha commentato le code degli ultimi giorni per i tamponi, un sistema che sembra essere fuori controllo. «Ci stiamo organizzando mettendo in campo anche risorse della Difesa e abbiamo undici laboratori in otto regioni», ha detto il generale. E ha poi aggiunto: «Stiamo facendo anche ulteriori pensate, ma dobbiamo confrontarci col mondo scientifico. Abbiamo i tamponi Pcr e gli antigenici di ultima generazione. Si guarda anche ai salivari veloci, però c’è la paura dei falsi positivi. Con i mezzi oggi a disposizione faremo il massimo e metteremo in campo tutte le risorse della Difesa per dare un ulteriore supporto al sistema, che sta lavorando».

