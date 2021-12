Bollette, nel 2021 record di aumenti: gas +540% ed energia +510%

Record di prezzi all’ingrosso nel 2021 per energia e gas, aumentati rispettivamente del 510% e del 540% da inizio anno. Le cifre emergono dall’analisi annuale di Selectra e riportate da Adnkronos. «Il boom dei prezzi dell’energia elettrica sui mercati all’ingrosso, trainato prevalentemente dall’aumento record dei prezzi del gas, sta coinvolgendo in questi mesi l’Italia e il resto d’Europa, mettendo in allarme i consumatori che – trimestre dopo trimestre – hanno visto lievitare le bollette delle utenze domestiche», è scritto nel report. «I prezzi all’ingrosso di energia e gas hanno battuto i record storici» e «continueranno ad esserci ripercussioni sulle bollette dei consumatori anche nei prossimi mesi». Per Selectra l’ultimo anno è stato «complicato per i portafogli degli italiani». La soluzione starebbe nell’affidarsi al servizio a Maggior Tutela o sottoscrivere un’offerta libera a prezzo variabile sul Mercato Libero. Nel 2021 gli italiani che lo hanno fatto hanno risparmiato circa 1,7 milioni di euro nella bolletta elettrica; 1,35 milioni di euro il risparmio sul gas. Nei primi tre mesi del 2022 non sono comunque previste grandi oscillazioni di prezzo, nonostante i notevoli aumenti attesi.

Leggi anche: