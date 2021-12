Quanto costeranno le mascherine Ffp2 a costo calmierato? «Il prezzo giusto è 1 euro»

Dal parte del governo Draghi c’è stata «una risposta precisa, con un articolo ad hoc per il prezzo calmierato delle mascherine Ffp2 visto che abbiamo obbligato i cittadini ad indossarle. Bisogna ragionare nell’ordine dell’idea di un euro». Questo ha detto ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite su Rtl 102.5 durante la trasmissione “Non stop news”. «Abbiamo chiesto a Figliuolo di avviare un percorso», ha aggiunto. E quindi quanto costeranno le mascherine Ffp2 a prezzo calmierato? «Io credo che dobbiamo ragionare nell’ordine di idee di 1 euro. Questo credo sia l’obiettivo che ci dobbiamo dare e abbiamo incaricato la struttura del commissario» all’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, «di avviare un percorso con le farmacie e non solo per addivenire a un prezzo calmierato, così come è stato fatto peraltro per i tamponi». Anche il Partito Democratico e Italia viva hanno chiesto al governo di intervenire sui prezzi delle Ffp2.

