Mascherine Ffp2 a 75 centesimi, arriva l’accordo tra Figliuolo e le farmacie

Costeranno meno di un euro le mascherine ad alta protezione ormai obbligatorie sui mezzi pubblici, nelle scuole e per gli eventi al chiuso

Saranno vendute a non più di 75 centesimi l’una le mascherine Ffp2 diventate ormai obbligatorie in diverse attività. Il prezzo sarà presto fissato in base a un accordo tra la struttura commissariale del generale Figliuolo e le associazioni di categoria dei farmacisti, dopo che nell’ultimo decreto Covid c’era stato l’impegno da parte del governo verso la calmierizzazione dei prezzi delle mascherine ad altra protezione dal Coronavirus.

