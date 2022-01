Fuga della folla sulla strada del tempio Mata Vishno Devi in India: 12 morti – Il video

12 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite nella fuga della folla ammassata lungo il tragitto che porta al santuario religioso Mata Vishno Devi per partecipare alle preghiere. Gli incidenti sono avvenuti nelle prime ore del nuovo anno nel Kashmir amministrato dall’India. Il Mata Vaishno Devi è uno dei più importanti santuari indù nel nord dell’India. Decine di migliaia di persone che lo visitano ogni giorno per offrire preghiere. Alcuni testimoni hanno riferito che il limite giornaliero di 25 mila visitatori è stato superato e che numerosi gruppi di fedeli sono entrati senza permesso. Le operazioni di salvataggio sono iniziate immediatamente e i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, sono stati portati in ospedale. Il santuario, aperto 24 ore al giorno, si trova sulle colline di Katra, a circa 30 chilometri dalla città di Jammu.

Video da: Twitter

