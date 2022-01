Da lunedì in zona gialla 15 Regioni: quattro lasciano la zona bianca. In Sicilia 42 comuni verso la zona arancione

La mappa delle Regioni sarà sempre più gialla a partire da lunedì 10 gennaio. Il passaggio dalla zona bianca a quella gialla potrebbe riguardare Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. Queste quattro regioni, infatti, superano le soglie ospedaliere d’allerta per entrare in zona gialla: quella del 10 per cento di posti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive e quella del 15 per cento di posti occupati da pazienti Covid nei posti ordinari. Su base nazionale, salirebbero così a 15 le Regioni in giallo, secondo le prime anticipazioni dell’analisi dei dati in corso da parte della Cabina di regia, con gli esperti del Cts, dell’Iss e del ministero della Salute. E secondo i dati dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità sull’andamento epidemiologico della pandemia di Covid in Italia, inoltre la Liguria, che attualmente presenta il 21 per cento delle terapie intensive e il 31 per cento dei posti in area medica già occupati occupati da pazienti Covid, da lunedì 10 gennaio potrebbe quindi passare in zona arancione.

Intanto in Sicilia i comuni in “zona arancione” toccano quota 42, con Nello Musumeci, Presidente della Regione, che per prevenire la diffusione dei contagi nell’isola ha disposto l’entrata in vigore della nuova ordinanza dal 9 al 19 gennaio che andrà a riguardare i seguenti territori: provincia di Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro; provincia di Caltanissetta, il Comune di Caltanissetta e Gela; provincia di Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa; provincia di Messina, Capizzi; provincia di Siracusa, Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino. La “zona arancione” è attualmente in vigore fino al 12 gennaio anche in altri quattro Comuni: Caronia e Santa Lucia del Mela nel Messinese; Ribera nell’Agrigentino; Gravina nel Catanese.

L’ordinanza firmata dal presidente Musumeci inoltre ha disposto che nei territori dichiarati “zona rossa” o “arancione” dove il rischio di diffusione dei contagi da Covid-19 è potenzialmente più alto, il sindaco può adottare eventuali provvedimenti per quanto riguarda la sospensione totale o parziale delle attività didattiche, introducendo dunque la didattica a distanza per un periodo non superiore a dieci giorni.

