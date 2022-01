Esclusivo – È finito l’ostracismo del M5s verso la Rai. Tra poco l’annuncio di Conte (che stasera va a Report)

Il Movimento 5 stelle torna in Rai. Dopo l’auto esclusione decisa dai vertici grillini, in protesta con le nomine alle direzioni delle varie reti dell’emittente pubblica, sarà Giuseppe Conte a fare un nuovo “esordio” su Rai 3, probabilmente già questa sera. Dovrebbe annunciarlo il presidente dei 5 stelle nei prossimi minuti. «Fuortes non libera la Rai dalla politica, ma sceglie scientemente di esautorarne una parte: la più ampia, uccidendo qualsiasi parvenza di pluralismo. Siamo alla definitiva degenerazione del sistema. Bene. Vorrà dire che, a partire da oggi, il Movimento 5 Stelle non farà sentire la sua voce nei canali del servizio pubblico, ma altrove. E continueremo questa battaglia chiedendo il sostegno di tutti i cittadini», aveva dichiarato Conte lo scorso 17 novembre.

