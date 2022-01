Veneto, nuovo picco di contagi: 21.504 casi in un giorno. Sono 27 i morti

In peggioramento anche la situazione negli ospedali: sono 1.680 i ricoverati in area medica (+88)

Nuovo picco di contagi da Covid-19 in Veneto. Nella giornata di oggi, 11 gennaio, la Regione è tornata a superare la soglia dei 21 mila casi, registrando un nuovo massimo dall’inizio della pandemia. Nel bollettino odierno della Regione, sono 21.504 i nuovi positivi: il dato complessivo da inizio pandemia sale così a 792.750. Si registrano inoltre 27 vittime, per un totale di 12.612. Ieri il Veneto aveva avuto 7.492 nuovi contagi, il giorno precedente 13.973: il picco era stato registrato l’8 gennaio scorso, con 21.056 casi in 24 ore. Con il bollettino di oggi aumenta il numero degli attuali positivi, 205.699 (+15.500). In peggioramento anche la situazione negli ospedali: sono 1.680 i ricoverati in area medica (+88), mentre restano 215 quelli nelle terapie intensive.

