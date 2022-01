Firenze, tassista prende a calci e schiaffi una turista americana – Il video

Nella serata di ieri a Firenze un tassista della Socota (società cooperativa tassisti) ha aggredito una turista americana dopo una discussione sul prezzo della corsa, giudicato eccessivo dalla ragazza. In un video girato da un testimone, si vede il tassista che si scaglia contro la donna, dandole prima un calcio agli stinchi e poi uno schiaffo. La turista chiede poi ai presenti di chiamare la polizia. La ragazza ha detto che la lite sarebbe partita già quando i due erano dentro il veicolo, con il tassista che avrebbe spaccato il divisore anti-Covid per poi sputarle sul viso. La Socota ha condannato «senza riserve» il tassista, aprendo un procedimento disciplinare per accertare quanto accaduto. Secondo la nota rilasciata dal 4242, nel caso in cui i fatti fossero accertati, verranno presi dei provvedimenti: «Fermo restando che ogni azione relativa alla licenza rientra nella competenza esclusiva dell’amministrazione comunale».

