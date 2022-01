Francia, il Parlamento approva il pass vaccinale, l’equivalente del Super Green pass italiano

È arrivata l’approvazione da parte dell’Assemblée nationale – il parlamento francese – del progetto di legge che introduce il pass vaccinale per il Coronavirus. L’equivalente del Super Green pass italiano, adottato nel nostro Paese già lo scorso autunno. I parlamentari francesi si sono dati battagli per una decina di giorni prima di dare il via libera al testo, passato con 215 voti a favore, 58 contrari e 7 astensioni. I parlamentari socialisti, tuttavia, hanno deciso di portare il provvedimento sul tavolo del Consiglio costituzionale: una sorta di passaggio per avere la garanzia che la misura rispetti le «libertà fondamentali» dei cittadini francesi. La promulgazione definitiva del progetto di legge, quindi, tarderà ancora di qualche giorno: si attende il riscontro del Consiglio costituzionale.

