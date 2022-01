Costa: «Stop al tamponi agli asintomatici e a tutti i contagi nel bollettino. Conviviamo con il virus»

Stop tamponi agli asintomatici, basta scuole chiuse in zona rossa e fermiamo i bollettino con l’elenco generico dei contagiati. In un’intervista rilasciata oggi al Giornale il sottosegretario alla Salute Andrea Costa lancia un vero e proprio progetto di riforma dell’emergenza: «I cittadini sono stanchi e stremati, ora è tempo di dare prospettive positive per chi ha fatto il proprio dovere da due anni». Per Costa adesso «l’obiettivo è quello di convivere con il virus. Dunque, per prima cosa, smettiamola di fare i tamponi agli asintomatici. Non è che tutti i giorni bisogna misurarsi la febbre per capire se si ha l’influenza. Il termometro si usa solo se non ci si sente bene». E «se vogliamo la convivenza con il virus dobbiamo poter circolare liberamente, con le dovute cautele, ovviamente, cioè l’uso delle mascherine che ormai non fanno più paura a nessuno mentre sono molto importanti per impedire la trasmissione del virus».

