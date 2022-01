Gli scontri tra polizia e CasaPound durante lo sgombero del circolo futurista di Casal Bertone

La polizia sta sgomberando i locali del circolo futurista di Casapound in via degli orti di Malabarba in zona Casal Bertone. L’agenzia di stampa AdnKronos racconta che durante lo sgombero, effettuato su ordine dell’autorità giudiziaria, decine di persone a volto coperto si sono fatte trovare all’arrivo dei poliziotti. E hanno scatenato un lancio di fumogeni e cariche, nelle quali due agenti sono rimasti feriti e sono stati portati all’ospedale. Luca Marsella, già consigliere a Ostia per i Fascisti del Terzo Millennio, è stato fermato: «Quello che è successo è gravissimo: ogni forma di dissenso viene repressa a suon di lacrimogeni e manganelli. La motivazione è ovvia: la decisione di questo sgombero lampo arriva dopo le proteste contro il governo Draghi. Siamo stati gli unici a scendere in piazza e questa è la conseguenza», dice lui ad Adn.

E ancora: «A Roma ci sono decine e decine di centri sociali e occupazioni di immigrati giunti più volte alle cronache per spaccio di droga e addirittura stupri, ma Gualtieri si presenta a Roma accanendosi contro una delle poche occupazioni dove non sventola la bandiera rossa, attiva da 13 anni e protagonista di tantissime iniziative di solidarietà e cultura». Secondo quanto precisano fonti della prefettura, sull’immobile del Circolo Casapound a Casal Bertone «gravava un provvedimento di sequestro preventivo emanato già mesi fa dall” autorità giudiziaria che si è deciso di portare ad esecuzione anche tenuto conto che nello stabile non risiedevano persone». Peraltro l’immobile, sottolineano le stesse fonti, serviva anche da locale per lo stoccaggio di materiale di un’attività imprenditoriale.

Foto copertina da: Circolo Futurista F.T. Marinetti Casal Bertone su Facebook

