«E adesso potrai finalmente allenare Maradona anche da lassù»: l’addio del figlio a Gianni di Marzio, morto stanotte

Allenatore di Catanzaro e Napoli, aveva scoperto El Pibe de Oro in Argentina nel 1977

Gianni Di Marzio, napoletano e allenatore di calcio che aveva compiuto l’impresa di portare il Catanzaro in serie A, è morto stanotte a 82 anni. Di Marzio nel 1977 guidò il Napoli di Ferlaino fino alla finale di Coppa Italia e scoprì durante un viaggio in Argentina un giovanissimo Diego Armando Maradona, che segnalò al presidente. Dopo la carriera di allenatore Di Marzio era diventato manager del Venezia. Poi si dedicò all’attività di osservatore e scoprì Cristiano Ronaldo in Portogallo. Il figlio Gianluca, giornalista ed esperto di calciomercato, lo ha ricordato con due post su Instagram e Twitter:

Di marzio era anche opinionista televisivo e radiofonico. Compariva regolarmente nei programmi delle emittenti napoletane.

