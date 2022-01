Sci, paura per Sofia Goggia: spaventosa caduta durante il SuperG di Cortina – Il video

Brutta caduta per Sofia Goggia nel SuperG di Cortina. La sciatrice italiana, dopo un errore in una curva che l’ha costretta a sterzare bruscamente, è caduta poco più avanti. Poi si è rialzata da sola, tornando al traguardo. Nelle immagini televisive al replay si vede una rotazione anomala del ginocchio. L’azzurra, che ieri a Cortina aveva trionfato in discesa libera, è stata sottoposta subito ai primi controlli medici, che hanno evidenziato una possibile distorsione al ginocchio. Goggia potrebbe essere ora trasferita a Milano per visite più approfondite e una risonanza magnetica.

Video in copertina di SRF

