Napoli, l’azienda cerca una receptionist: «Full time a 500 euro al mese: mandare foto in costume da bagno»

Su alcuni portali l’annuncio è stato modificato ma si può ancora trovare il testo originale. Per adesso l’azienda non ha pubblicato risposte ufficiali

«Si richiede l’invio di una foto a figura intera in costume da bagno o similare». L’azienda napoletana Medial Service Srl ha deciso di inserire anche questa caratteristica nel ritratto della receptionist che stanno cercando di assumere. Le competenze non sono molte, basta sapere parlare bene l’inglese, essere automunita, avere meno di 30 anni e un «carattere solare e di bella presenza». Lo stipendio non è molto alto: per 24 ore alle settimane viene offerto un compenso di 500 euro netti. Dopo le vagonate di critiche ricevute, l’agenzia di stampa Ansa riporta che l’azienda ha deciso di rimuovere questo annuncio da molte delle bacheche su cui era stato pubblicato. Operazione non molto efficace, visto che sui social si trovano ancora screenshot in cui viene riportato tutto il messaggio.

In ogni caso l’intero messaggio si può ancora leggere su Recruit.net. Su un altro portale, Infojobs, è sparita la richiesta della foto in costume da bagno e si specifica che il contratto offerto non è un full time ma un part time. Dalle prime informazioni che si riescono a recuperare la Medial Service Srl è un’azienda che si occupa di «Servizi di Portierato – Custodia – Reception e Vigilanza non armata». Nel sito dell’azienda, dove si vede anche il simbolo del Lions Club, si parla anche delle divise indossate di solito dai suoi dipendenti: «Tutti gli operatori indossano un elegante abbigliamento sociale distinto in invernale ed estivo per essere un costante punto di riferimento a servizio del cliente». Difficile che l’abbigliamento sociale distinto per la stagione estiva coincida con un costume da bagno.

