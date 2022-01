Il grande ritorno di Luca Morisi: riappare (e scompare) nella chat della Lega con i giornalisti

Il guru della Lega è tornato. Ma per adesso è meglio non farlo sapere. Ieri i giornalisti che si trovano nella chat Whatsapp della Lega hanno vissuto l’esperienza di un nuovo messaggio di Luca Morisi, l’inventore della “Bestia” che aveva lasciato il suo posto dopo la scoperta di un’indagine per droga a Verona (sulla quale i Pm hanno chiesto l’archiviazione). Il Fatto Quotidiano fa sapere che il testo era piuttosto criptico (“Info – Salvini Lega”) e del resto il messaggio è stato subito cancellato. Forse perché Morisi aveva sbagliato chat. Fatto sta che il suo numero di telefono si trova nella chat mentre di solito i numeri di chi esce dagli staff vengono normalmente cancellati. Ce n’è abbastanza per pensare che Morisi sia tornato, se non a capo della Bestia comunque in un ruolo di raccordo. E il Corriere della Sera conferma tutto: fonti leghiste fanno sapere che il suo ritorno è una realtà anche se per ora rimarrà dietro le quinte.

