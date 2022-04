Luca Morisi e la bandiera dell’Ucraina: l’ex guru della Lega si schiera su Twitter

L’ex guru della Lega Luca Morisi adesso tifa Ucraina. Sul suo profilo Twitter è possibile ammirare il cambio di verso, testimoniato dalla bandiera del paese vicino al nome e dall’immagine di copertina con i colori di Kiev. Dopo la richiesta di archiviazione da parte della procura riguardo l’inchiesta per droga, l’ex inventore della “Bestia” è stato invitato da Matteo Salvini a tornare a lavorare con la Lega. E a quanto pare lo ha fatto visto che è stato avvistato di nuovo, dopo la pausa dovuta alla vicenda degli escort e della cocaina, nella chat del Carroccio. Un bel cambio di prospettiva per il “digital philosopher” – così si definisce adesso nella bio sul social network – che però dovrà anche lui, come il Capitano, fare i conti con il passato. Su Twitter circola infatti anche questa immagine in cui dimostrava una certa soddisfazione per l’incontro di Salvini con Putin. Ma era il luglio 2019. E a ben guardare sembra un’era geologica fa.

Leggi anche: