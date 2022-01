Vlahovic alla Juventus, oggi si chiude? Incontro decisivo con gli agenti, il sì è a un passo

La chiusura dell’affare Vlahovic è a un passo. Oggi, 27 gennaio, gli agenti dell’attaccante serbo incontreranno la Juventus per cercare di definire l’intesa. Sul piatto, un contratto da 7 milioni all’anno per quattro stagioni e mezza, con scadenza nel giugno 2026. Restano da limare gli ultimi dettagli pre-firma, come anche le commissioni: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbero superare i 10 milioni di euro. Se ci sarà l’accordo, si potrà procedere con le visite mediche. Quanto all’intesa tra Juventus e Fiorentina, è tutto fatto da alcuni giorni: al club viola andranno 68 milioni di euro più bonus legati al rendimento dell’attaccante. La cifra complessiva si aggira intorno ai 75 milioni di euro. Si tratta dell’operazione più importante della storia del calciomercato di riparazione in Italia. La Fiorentina dovrebbe sostituire Vlahovic con Arthur Cabral, attaccante del Basilea.

