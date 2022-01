Vlahovic alla Juve, è fatta: accordo definitivo sul contratto (anche per lo staff): i dettagli

Dusan Vlahovic è di fatto un giocatore della Juventus. Al serbo mancherebbe solo la firma del contratto con i bianconeri che arriverà per sabato, dopo le visite mediche. L’accordo ormai completo prevede che alla Fiorentina andrà un totale di 75 milioni, spiega la Gazzetta dello Sport, di cui otto di bonus. Intesa raggiunta anche con lo staff del serbo. L’agente Darko Ristic, oggi a Torino con i suoi collaboratori, avrebbe ottenuto un contratto di quattro anni e mezzo a circa 7 milioni netti a stagione. Per lo staff del procuratore del serbo la commissione riconosciuta dalla Juve sarebbe di circa 10 milioni di euro lordi. Una settimana fa Vlahovic era risultato positivo al Coronavirus, ora la Juve attende l’esito del tampone per procedere con le visite medica al J Medical, che non dovrebbero arrivare più tardi di sabato.

