Vlahovic alla Juventus, adesso è ufficiale: alla Fiorentina 70 milioni di euro più 10 di bonus

È fatta: Dusan Vlahovic ha firmato con la Juventus. Il club bianconero ha annunciato oggi, 28 gennaio, l’acquisto dell’attaccante serbo dalla Fiorentina. Il calciatore, 21 anni, ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra torinese fino al 30 giugno 2026. L’accordo tra la Juventus e l’agente Darko Ristic è sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo a circa 7 milioni netti a stagione. Per lo staff del procuratore del serbo la commissione sarebbe di circa 10 milioni di euro lordi. Alla società viola andranno 70 milioni, pagabili in tre esercizi, «oltre al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa e oneri accessori per complessivi 11,6 milioni». Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo 10 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi.

