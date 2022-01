Torino, gli scontri tra studenti e polizia durante la manifestazione per Lorenzo Parelli

In piazza Arbarello gli studenti hanno cercato di partire in corteo, la polizia ha risposto con una carica di alleggerimento

Scontri tra studenti e polizia in piazza Arbarello, a Torino, dove qualche centinaio di ragazzi si è ritrovato stamattina per manifestare dopo la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto venerdì scorso nello stabilimento metalmeccanico Burimec, a Lauzacco, vicino a Udine. Gli studenti hanno cercato di partire in corteo e la polizia ha risposto con una carica di alleggerimento. La manifestazione è stata organizzata da decine di collettivi studenteschi, tra cui il movimento studentesco romano ‘la lupa’, e da vari rappresentanti degli studenti in tutta Italia. La mobilitazione vede la partecipazione anche del Fronte della Gioventù Comunista e della confederazione Cobas, che ha indetto uno sciopero straordinario, oltre al sostegno dei lavoratori Gkn, del SI Cobas e de “Il sindacato è un’altra cosa”.

