Dopo Djokovic l’Australia ferma anche Kanye West: «O ti vaccini o non entri»

Dopo Novak Djokovic tocca a Kanye West. Il premier dell’Australia Scott Morrison ha avvertito l’ex marito di Kim Kardashian che se vuole tenere un tour nel Paese deve dimostrare di essere completamente vaccinato contro Covid-19. Il Guardian racconta che Morrison è stato durissimo: «Le regole si applicano a tutti. Non importa chi sei, sono le regole. Se le segui puoi venire, altrimenti no». L’annuncio è arrivato dopo che il Sydney Morning Herald ha annunciato una serie di concerti del rapper a marzo. Non è chiaro se West abbia ricevuto il vaccino contro il Coronavirus, ma in un’intervista a Forbes che risale al 2021 aveva paragonato la vaccinazione alla “marchiatura delle bestie”. L’Australia è uno dei Paesi con il tasso più alto di vaccinati. Ha combattuto come il resto del mondo una nuova pesante ondata di casi causata da Omicron con 2 milioni di contagiati in un mese. Prima aveva registrato soltanto 400.000 casi dall’inizio della pandemia.

Leggi anche: