Coronavirus, 104.065 nuovi positivi e 235 morti. Scende il tasso di positività: è al 12,7%

Il bollettino del 30 gennaio 2022

Oggi, 30 gennaio, sono 235 le nuove vittime legate al Coronavirus in Italia. Un dato in calo rispetto a quello registrato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute di ieri, quando i decessi erano stati 377. Il totale di morti da inizio emergenza arriva così a quota 146.149. I nuovi contagi sono 104.065 (ieri 137.147). Scendono gli attualmente positivi: 2.643.817 contro i 2.664.648 del monitoraggio precedente.

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi la curva epidemiologica segna un calo degli ingressi giornalieri in terapia intensiva: 95 nelle ultime 24 ore contro 118 di ieri. Il totale dei positivi al virus ricoverati in rianimazione salgono a 1.593 (ieri 1.588, due giorni fa 1.630). Per i reparti di area medica il bollettino registra 19.617 ospedalizzati contro 19.636 di ieri.

Tamponi e tasso di positività

L’attività di tracciamento oggi registra una diminuzione: i test molecolari e antigenici rapidi effettuati in 24 ore sono stati 818.169, in forte calo rispetto a quelli elaborati ieri (1.181.179). Anche il tasso di positività scende: oggi al 12,7% (ieri al 13,7%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: