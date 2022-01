Coronavirus, 377 morti e 137.147 nuovi casi. Stabile il tasso di positività al 13,7%

I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 118. In isolamento domiciliare ci sono 2.643.424 persone

Il bollettino del 29 gennaio 2022

I nuovi contagi da Coronavirus sono 137.147. A darne notizia è il quotidiano bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri, i nuovi positivi erano stati 143.898. Gli attualmente positivi sono 2.664.648. I decessi segnalati oggi, invece, sono 377: ieri erano stati 378. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale a 145.914.

La situazione negli ospedali

In totale sono 19.636 i ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica (ieri 19.796, –160). Sono invece 1.588 i posti letto occupati in terapia intensiva (ieri 1.630, –42); di questi, 118 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 8.010.813, mentre in isolamento domiciliare ci sono 2.643.424 di persone.

Tamponi e tasso di positività

I tamponi delle ultime 24 ore sono stati 999.490 (ieri 1.051.288), per un totale di 169.335.244 test effettuati dall’inizio dell’emergenza. Il tasso di positività si attesta stabile a 13,7% .

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

