Coronavirus, 349 morti e 57.715 casi in un giorno. Tasso di positività al 12,1%

Numeri in netto calo perché si riferiscono ai tamponi effettuati di domenica (ieri appena 478 mila contro gli 818 mila del giorno prima)

Il bollettino del 31 gennaio 2022

Oggi, 31 gennaio, sono 57.715 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 104.065 di ieri e i 137.147 del giorno prima. Numeri in calo perché di domenica solitamente vengono effettuati meno tamponi (numeri alla mano, sono la metà di quelli di sabato). Il totale dei contagiati sale così a 10.983.116. I morti nelle ultime 24 ore, invece, sono 349 contro i 235 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale dei deceduti è di 146.498 dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 2.592.606, ieri 2.643.817.

I dati di oggi 31 gennaio 2022

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 19.913 (ieri 19.617, +296) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 1.584 persone (ieri 1.593, -9). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 112 contro i 95 di ieri e i 118 del giorno prima. I guariti e i dimessi nell’ultima giornata sono 108.493 mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 2.571.109 persone.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 478.314 tamponi, ieri 818.169. Il totale dei test dall’inizio del monitoraggio è di 170.631.727. Il tasso di positività oggi è del 12,1 per cento, ieri del 12,7.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

