Bari, arrestato un paramedico del 118: avrebbe sedato e violentato una studentessa ubriaca in ambulanza

Gaetano Notaro, 36 anni, è ai domiciliari: secondo la Procura, avrebbe sedato la vittima per trattenerla a bordo oltre due ore

Un paramedico volontario, Gaetano Notaro di 36 anni, è agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono alla notte tra il 31 ottobre e 1 novembre scorso a Bari. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, l’uomo avrebbe abusato di una studentessa universitaria, a bordo dell’ambulanza di prima assistenza che era ferma all’esterno del Palaghiaccio della città, dove era stata organizzata una festa. Notaro avrebbe approfittato del fatto che la giovane si era sentita male per aver bevuto troppo durante la serata. Secondo l’accusa, la vittima sarebbe anche stata sedata e trattenuta a bordo per oltre due ore.

