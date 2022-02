Beppe Grillo a Conte e Di Maio: «Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale, figli miei»

Con un post sul suo blog dal significativo titolo “Cupio dissolvi” Beppe Grillo entra nella guerra tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. E chiede a entrambi di fare un passo indietro: «Egli (l’Elevato) non volle essere un padre padrone, ma un padre che dà ai figli il dono più grande. Sicché rinunciò a sé per consentire il passaggio dall’impossibile al necessario. Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale (figli miei)», dice Beppe nei panni del Padre Fondatore del M5s. La chiusa è quasi un’avvertenza: «Il necessario è saper rinunciare a sé per il bene di tutti, che è anche poter parlare con la forza di una sola voce. Ma se non accettate ruoli e regole restano solo voci di vanità che si (e ci) dissolvono nel nulla».

