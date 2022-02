Due carabinieri accoltellati durante un controllo antidroga: caccia all’uomo a Nembro

I due militari non sarebbero feriti in modo grave

È partita la caccia all’uomo dopo l’aggressione di due carabinieri nella stazione di Nembro, in provincia di Bergamo. I due militari di 24 e 26 anni stavano svolgendo un controllo antidroga quando sono stati colpiti da un uomo armato di coltello. I due carabinieri della compagna di Clusone non sarebbero feriti in modo grave, le coltellate infatti non avrebbero interessato organi vitali. Soccorsi con due ambulanze e due automediche del 118, i due militari sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Foto da archivio

