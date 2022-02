Lite tra minorenni a Roma, una 14enne accoltella una 17enne: è grave

Una ragazzina di 14 anni ha accoltellato una giovane di 17 anni in strada a Roma. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio alle 17:30 nel quartiere di Tor Bella Monaca, in viale Duilio Cambellotti. Secondo quanto si apprende, l’aggressione sarebbe scattata dopo una lite per un ragazzo. La minorenne, ferita all’addome, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Le condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita. Dopo l’accoltellamento per futili motivi, c’è stato l’intervento della polizia: sul posto si trovano ancora diverse volanti. La responsabile è stata rintracciata dagli inquirenti e adesso, secondo quanto si apprende dalle agenzie, si troverebbe in commissariato in stato di fermo.

