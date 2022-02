Di Maio lascia il comitato di garanzia M5s: «Via al nuovo corso»

«Mi rendo conto che per esprimere le mie idee, seppur in maniera propositiva e costruttiva, non posso ricoprire ruoli di garanzia all’interno del MoVimento»

Una mossa a sorpresa, quella del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. La notizia è arrivata con una lettera inviata al presidente del Movimento Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo e apre i giochi del redde radionem ormai inevitabile tra il ministro e il coordinatore del MoVimento, Conte, appunto. «Ho preso questa decisione perché voglio continuare a dare il mio contributo, portando avanti idee e proposte – scrive il ministro – Voglio dare il mio contributo sui contenuti, voglio continuare a fare in modo che si generi un dibattito positivo e franco all’interno della nostra comunità. Un confronto che ci permetta davvero di rilanciare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Se rimaniamo uniti, con le idee di tutti, torneremo a essere determinanti. Grazie a tutti per l’affetto e viva il Movimento».

«Io sarò tra le voci che sono pronte a sostenere il nuovo corso, mantenendo la libertà di alzare la mano e dire cosa non va bene e cosa andrebbe migliorato. Mi rendo conto che per esprimere queste idee, seppur in maniera propositiva e costruttiva, non posso ricoprire ruoli di garanzia all’interno del MoVimento. Non lo ritengo corretto. Per questo motivo, ho deciso di dimettermi da presidente e membro del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle».

