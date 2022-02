Beppe Grillo: «Il M5s passi dagli ardori giovanili alla maturità. Servono limiti alla durata delle cariche politiche»

Beppe Grillo sul suo blog oggi, 5 febbraio, lancia un messaggio forte e chiaro ai parlamentari del M5s. Fra le cinque stelle polari «che vorremmo oggi realizzare con indicazioni concrete e strutturate» c’è l’obiettivo di «estendere la partecipazione dei cittadini alle decisioni e alla crescita della società civile». Tra le proposte avanzate dal garante del Movimento 5 Stelle c’è soprattutto l’«estensione dei referendum consultivi, per esempio come avviene in Svizzera da decenni». «Rotazione o limiti alla durata delle cariche, anche per favorire una visione della politica come vocazione e non come professione. Coinvolgimento dei percettori di ammortizzatori sociali in attività di utilità sociale», ha aggiunto. «Questa nostra rivoluzione democratica è oggi chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità, senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno», ha spiegato. Grillo invoca una «tassa automobilistica basata sui consumi effettivi e non sulla cilindrata delle vetture, grazie alla geolocalizzazione delle vetture» oltre a un’Iva «proporzionale all’impronta ambientale dei prodotti» e a «incentivi per le imprese che realizzino centri di smart working vicini ai propri dipendenti». Per il garante del M5s impossibile non parlare di una riforma della giustizia che passi dal «realizzare un sistema le cui sentenze siano più coerenti per favorire una migliore previsione dell’esisto dei contenziosi».

Foto in copertina di repertorio: ANSA/VALERIO PORTELLI

