Gli strani giri di soldi di Forza Nuova: 3 milioni dai trust inglesi e l’ombra del riciclaggio

Da qualche tempo i canali Telegram dei No vax sono invasi da un appello alla raccolta fondi. “Partecipate alla sottoscrizione del nostro amico Roberto Fiore arrestato ingiustamente dal regime italiano. Ha bisogno di noi!”, recita il messaggio con tanto di Iban. Ma, racconta oggi Repubblica, su quei soldi c’è un’indagine che coinvolge i capi di Forza Nuova, arrestati dopo il blitz alla Cgil del 9 ottobre scorso. «Intercettavano il malcontento delle categorie sociali maggiormente compromesse dall’emergenza sanitaria — si legge in un documento consegnato agli inizi di dicembre alla Direzione nazionale antimafia che Repubblica cita oggi — in modo da ampliare il consenso e la credibilità di Forza Nuova».

Il gioco dei trust

Ma nel frattempo facevano anche altro. Gli investigatori dell’Unità di Informazioni Finanziarie della Banca d’Italia hanno ricostruito movimenti sospetti per un totale di 3 milioni di euro. Soldi schermati da trust inglesi e fatti entrare in Italia proprio attraverso le donazioni. A Londra infatti ci sono il San Michele Arcangelo e il San Marco Evangelista. Il primo è collegato all’immobiliarista Marco Zurlo, vicino a Fiore e a Massimo Carminati. Il secondo è collegato a Maria Beatriz, figlia di Fiore. I due trust hanno fatto rientrare in Italia quasi due milioni e mezzo di euro. Duecentomila euro, in un’unica operazione, li ha mossi San Marco, mentre il San Michele fa cinque operazioni: una da 789 mila, una da 741 mila, e ancora 300 mila, 219 mila e 97 mila. Questi soldi sono tornati attraverso triangolazioni con società italiane — Opera San Michele Arcangelo, Da.Do. srl — nella disponibilità di Zurlo. Gli investigatori definiscono il giro un “tradizionale passaggio di riciclaggio”.

E c’è anche un’altra circostanza da chiarire. Che parte da Daniele Trabucco, avvocato costituzionalista, fondatore della onlus Vicit Leo e presente nel “governo” di Fiore. La onlus incassa nel novembre del 2020 32.862 euro dall’ennesimo trust britannico. E la Finanza segnala un’altra organizzazione: la Pro Vita e Famiglia Onlus, di stampo ultra cattolico. Ieri è stata multata a Sanremo per una protesta contro Achille Lauro. Il direttore delle comunicazioni, almeno fino allo scorso dicembre, era un altro figlio di Fiore, Alessandro. Grazie alla Pro Vita il leader di Forza Nuova ha piazzato operazioni immobiliari per mezzo milione di euro. Che secondo la Finanza erano fittizie.

Leggi anche: