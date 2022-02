Margiris: il peschereccio che perde in mare 3mila metri quadrati di pesci morti – Le foto

Nel Golfo di Biscaglia è stato avvistato un banco di pesci enorme, tutti morti e galleggianti. I video mostrano uno sterminata distesa di carcasse, «oltre 100mila», che si trovano a pelo d’acqua. Il governo francese e la Commissione Ue hanno annunciato un’indagine. Il gruppo ambientalista Sea Shepherd France ha pubblicato sui social le fotografie dei pesci morti che galleggiano sulla superficie dell’Oceano Atlantico. I pesci sono stati gettati in mare a 300 km da La Rochelle, dal Margiris. Si tratta di uno dei pescherecci più grandi del mondo, con 143 metri di lunghezza mentre l’area interessata copre 3mila metri quadrati. Il Margiris ha ammesso la rottura delle reti in un incidente, mentre i pesci che si trovano in mare sono melù o potassoli e vengono di solito utilizzati per fare il surimi. Lamya Essemlali, l’attivista che guida l’ong, ha raccontato all’agenzia di stampa Reuters che il peschereccio è stato “bandito” dalle acque australiane dopo la mobilitazione di pescatori e residenti. La nave, che è gestita da una compagnia olandese, ha una rete lunga 600 metri ed è in grado di contenere fino a 6mila tonnellate di pesce.

Voilà ce qui se passe en ce moment dans le golfe de Gascogne au large de La Rochelle. Quatre navires-usines opèrent dans la zone, dont le Margiris, le deuxième plus grand chalutier du monde (banni en Australie). pic.twitter.com/nA64Fm7VlC

— Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) February 3, 2022

Leggi anche: