Rayan, il bambino caduto in un pozzo in Marocco: «Mancano due metri per salvarlo» – Il video

Mancano solo due metri per raggiungere il piccolo Rayan, il bambino di cinque anni caduto in fondo a un pozzo di 32 metri ne villaggio Tamrout a nord del Marocco cinque giorni fa. I soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per cercare di raggiungere il bambino e scavano con le mani un percorso in orizzontale per evitare il rischio di crolli. I soccorritori, alle due, hanno detto che mancavano “altre cinque ore di lavoro”. Sono calcoli di matematica e fatica e in questa cabala marocchina, si procede in realtà centimetro dopo centimetro, nella speranza di non trovare altri intoppi. L’ultimo ostacolo è una roccia che da tre ore viene picconata con tenacia.

Le operazioni di soccorso proseguono giorno e notte e sono seguite in diretta da milioni di marocchini in patria e anche da quelli della diaspora in tutto il mondo, in una situazione di copertura mediatica che in Italia ricorda quella del piccolo Alfredino Rampi, precipitato in un pozzo 40 anni fa e poi deceduto. Il bambino ha ricevuto ossigeno e acqua, ma difficilmente potrà resistere a lungo. Le immagini di una telecamera fatta scendere in profondità hanno mostrato Rayan ancora vivo e in grado di muoversi, a oltre 40 ore dalla caduta. Sui social si rincorrono foto e messaggi di solidarietà e speranza, con l’hashtag ‘salvate Rayan’. Martedì scorso il piccolo, non si sa ancora come, mentre giocava davanti casa, a Tamrout un villaggio a nord del Marocco, è finito nel pozzo. Un pozzo profondo 32 metri, largo da 30 a 20 centimetri, come avrebbero poi rivelato le misurazioni dei tecnici. Il pozzo, senza più acqua, aspettava di essere messo in sicurezza.

E, come invece molti altri pozzi esausti in Marocco, era rimasto lì protetto soltanto da un telo di plastica e qualche pezzo di legno. Sono servite più di 100 ore di lavoro con sei escavatori a sbancare la montagna, prima di arrivare a un soffio da Ryan, senza poterlo ancora salvare. I volontari hanno scavato un cratere di 30 metri, parallelo al pozzo, poi, con i picconi, un corridoio orizzontale. Si trova sulla catena del Rif, nella provincia di Chefchauen, dove il terreno è inframmezzato da rocce. Alcuni smottamenti, l’ultimo alle 19 circa di venerdì, man mano che i lavori procedevano, hanno fatto temere il peggio.

