Olimpiadi invernali di Pechino, seconda medaglia per l’Italia: azzurri d’argento nella short track mista

Nuova medaglia di argento per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. La squadra azzurra ha conquistato il secondo posto nella staffetta mista di short track. Arianna Fontana ha guidato il quartetto italiano (composto anche da Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli), che ha tagliato il traguardo dietro alla formazione cinese. Per Fontana è la nona medaglia olimpica: diventa così l’atleta più titolata nello short track e la seconda in assoluto in Italia dopo Stefania Belmondo, che ha vinto 10 medaglie olimpiche in carriera. Nella giornata di oggi, 5 febbraio, l’Italia aveva conquistato la prima medaglia con Francesca Lollobrigida, arrivata seconda nei 3000 di skating.

