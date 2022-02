Olimpiadi di Pechino, terza medaglia per l’Italia: bronzo per l’azzurro Fischnaller nello slittino

Terza medaglia per l’Italia: l’azzurro Dominik Fischnaller ha conquistato il bronzo nello slittino singolo maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. A una velocità media di 133 chilometri orari, lungo una pista stretta, a bordo del suo slittino, Fischnaller è riuscito a portarsi a casa il terzo posto. «Che bella emozione!!! Bravo Dominik. Un bronzo che conferma la grande tradizione dello slittino azzurro». Questo il commento social di Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, pubblicato sul proprio account ufficiale di Twitter. Nello slittino singolo uomini la medaglia d’oro è andata al tedesco Johannes Ludwig, mentre ad aggiudicarsi l’argento è stato l’austriaco Wolfgang Kindl. L’altro azzurro in gara, Leon Felderer, ha chiuso invece la gara all’undicesimo posto. «Una medaglia alla quale tenevamo tantissimo – ha esultato il presidente del Coni, Giovanni Malagò -. Ci avevamo puntato già quattro anni fa a PyeongChang. Purtroppo in Corea Dominik fu beffato per soli due millesimi di secondo. Oggi si è preso la sua grande rivincita. Sono felice per lui, per Armin, per la Federazione». «Hanno lavorato seriamente e duramente in questi anni – ha concluso il numero uno del Coni – e oggi possiamo dire che l’Italia ha trovato l’erede di Zoeggeler, soprattutto in prospettiva Milano Cortina 2026».

