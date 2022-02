Fantastica Arianna Fontana: oro nei 500m e record con la decima medaglia

Doppio trionfo per Arianna Fontana a Pechino 2022, oro nei 500 m nello short track e azzurra più medagliata di sempre alle Olimpiadi. Al penultimo giro, Fontana ha sorpassato l’olandese Schulting tagliando per prima il traguardo con il tempo di 42″ 488. Bronzo invece per la canadese Boutin. Per Fontana è la decima medaglia olimpica in carriera, andando così ad eguagliare il record della fondista Stefania Belmondo. Entusiasta il presidente del Coni, Giovanni Malagò: «Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ti meriti 10 e lode»

