Green pass, mascherine, riapertura delle discoteche: come cambiano le regole anti Covid da settimana prossima

Dalla prossima settimana in Italia cambieranno alcune importanti regole anti Covid. Un ritorno progressivo alla normalità che da lunedì 7 febbraio attraverserà un’ulteriore fase. Dalle nuove misure sul Super Green pass alle discoteche, dalla libertà per i vaccinati alle mascherine all’aperto, le decisioni sembrano allentare in modo definitivo la stretta da quarta ondata.

Le nuove regole sul Green pass dal 7 febbraio

Da lunedì 7 febbraio il Green pass avrà durata illimitata per tutta la popolazione vaccinata con booster o guarita dalla malattia. Una decisione presa dal governo per ovviare ai problemi di scadenza di tutti quelli che hanno ricevuto il richiamo da più di 6 mesi e che al momento non avrebbero potuto avere indicazioni su una possibile quarta dose a cui sottoporsi. Sul nuovo booster sia Ema che Aifa non si sono ancora pronunciate e gli esperti sembrano essere piuttosto scettici sull’urgenza di allargare la campagna vaccinale a un nuovo richiamo. Quella del Green pass senza scadenza è una delle misure che più rende evidente la progressiva libertà della popolazione vaccinata. Negli ultimi provvedimenti il governo ha anche stabilito la validità delle chiusure in zona rossa solo per i non protetti.

Dal 10 febbraio discoteche aperte

Quello dei locali notturni è uno dei settori più penalizzati in assoluto dalla pandemia. Mentre bar e ristoranti hanno dovuto chiudere ma hanno anche potuto riaprire a più riprese, per le piste da ballo la restrizione è stata continua e per parecchi mesi. Anche l’ultima decisione del governo aveva ancora una volta posticipato l’alleggerimento delle decisioni, prorogando per altri 10 giorni le misure con scadenza 31 gennaio. Il prossimo 10 febbraio le cose cambieranno. Le discoteche, o almeno quelle che sono rimaste in piedi nonostante le chiusure prolungate, avranno il permesso di riaprire. Si potrà entrare solo con il Super Green pass, e quindi da vaccinati o guariti dal virus. Se il locale è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina. Nei locali da ballo all’aperto e soltanto in zona bianca invece si potrà fare a meno del dispositivo anti Covid.

Niente obbligo di mascherina all’aperto in zona bianca

Per il forte incremento di contagi da Covid il governo Draghi aveva deciso per l’obbligo di mascherina all’aperto e in tutte le fasce di colore. Anche in questo caso la scadenza del 31 gennaio era stata prorogata per altri 10 giorni. Dal 10 febbraio nei territori attualmente in zona bianca sarà possibile abbandonare la mascherina in tutti gli spazi aperti.

