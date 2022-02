Il deputato di FdI Foti ricoverato con Covid, positivo dopo il voto sul Quirinale

Tommaso Foti, 61 anni, deputato piacentino di Fratelli d’Italia, è stato ricoverato in ospedale per Covid-19. A scriverlo è il quotidiano di Piacenza Libertà. I primi sintomi si sarebbero manifestati all’inizio della scorsa settimana al rientro da Roma dove Foti aveva partecipato alla votazione per il Quirinale. «Ho avvertito una forte stanchezza e poi ho avuto febbre», racconta il deputato al quotidiano. Il ricovero risale a mercoledì scorso: ora Foti, vaccinato con tre dosi e alle prese con un’altra malattia da mesi, è sottoposto a terapie con somministrazione di ossigeno e dopo il principio di polmonite l’organismo sta dando risposte positive. «Mi sento molto ben curato, apprezzo l’alta qualità professionale e umana del personale di Infettivologia dove mi trovo», spiega Foti.

In copertina ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti durante la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia, “Atreju”, a Roma, 07 dicembre 2021.

